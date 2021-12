Burgdorf

Ein Taschendieb hat in einem Supermarkt am Ostlandring am Sonnabendvormittag gegen 10.30 Uhr Beute gemacht. Nach Darstellung der Polizei fingerte er einer 79 Jahre alten Frau aus deren Rucksack das Portemonnaie und verschwand. Die Frau habe den Rucksack während ihres Einkaufs auf dem Rücken getragen, teilt die Polizei mit.

Von Joachim Dege