Burgdorf

Laufräder, Bremsscheiben, Schutzblech und Lampenhalterungen hat ein unbekannter Dieb am Montag auf dem Fahrradstellplatz auf der Westseite des Bahnhofs erbeutet. Die Teile schraubte er an einem Herrenfahrrad ab, das ein 34-Jähriger dort am frühen Morgen verschlossen abgestellt hatte.

Nach Darstellung der Polizei geschah der Diebstahl im Zeitraum von 5.15 bis 16 Uhr. Die Laufräder seien nicht mit Muttern, sondern mit Schnellspannern befestigt gewesen. Hinweise möglicher Zeugen, die den Täter beobachtet haben, erbittet die Polizei unter Telefon (05136) 88614115.

Von Joachim Dege