Burgdorf

Ein Portemonnaie und ein Parfüm hat ein Dieb beim Aufbruch eines an der Straße Am Sägewerk in der Weststadt abgestellten VW Passat mutmaßlich in der Nacht zu Mittwoch erbeutet. Das Fahrzeug war dort nach Darstellung der Polizei auf einem Parkplatz abgestellt. Der Täter habe die Seitenscheibe der Fahrertür eingeschlagen und habe so das Auto öffnen können. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise unter Telefon (05136) 88614115.

Von Joachim Dege