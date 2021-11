Burgdorf

Diebe haben am Mittwoch zwischen 16.45 und 17.15 Uhr einen VW Polo und einen VW Golf aufgebrochen, die die Halter auf dem Parkplatz am Trimm-dich-Pfad an der Bundesstraße 188 abgestellt hatten. Sie hatten sich nach Polizeiangaben dort für eine Joggingrunde am Vita Parcours mit einem weiteren Arbeitskollegen verabredet. Als die Männer im Alter von 27, 33 und 39 Jahren zu ihren Fahrzeugen zurückkehrten, bemerkten sie, dass Unbekannte in der Zwischenzeit die Scheiben der Autos eingeschlagen und Rucksäcke aus dem Innenraum gestohlen hatten.

Darin befanden sich jeweils Ausweispapiere, Bankkarten, Bargeld, Schlüssel und Bekleidung. Noch gibt es keine Hinweise auf den oder die Täter. Deshalb bittet die Polizei mögliche Zeugen, sich unter Telefon (0 51 36) 88 61 41 15 zu melden.

Von Antje Bismark