Ahrbeck

Diebe haben es in der Nacht zum Donnerstag auf einen auf der Lehrter Straße geparkten VW Crafter abgesehen. Beim Versuch das Fahrzeug zu stehlen, scheiterten die Täter allerdings. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Fahrer seinen Wagen am Mittwochnachmittag am Straßenrand abgestellt, und zwar nahe der Einmündung in den Magdalenenweg.

Als er Donnerstagfrüh gegen 7.30 Uhr losfahren wollte, fand er ein Loch im Schloss der Seitentür vor. Das hatten die Diebe gebohrt. Ins Fahrzeug gelangten sie gleichwohl nicht, sodass sie auch keine Beute machten. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, um Hinweise unter Telefon (05136) 88614115.

Anzeige

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Burgdorf lesen Sie hier in unserem Ticker.

Weitere HAZ+ Artikel

Von Joachim Dege