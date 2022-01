Burgdorf

Maschinen und Kleingeräte im Wert von mehreren Tausend Euro haben Diebe aus einer Lagerhalle an der Otzer Landstraße in Burgdorf gestohlen. Wie die Polizei dazu mitteilt, ist der Diebstahl am Montag gegen 14.30 Uhr entdeckt worden.

Wann die Täter die für den Innenausbau geeigneten Geräte stahlen, sei unklar. Der Eigentümer hatte offenbar Mitte Oktober zum letzten Mal einen Blick in die Lagerhalle geworfen. Nach ersten Ermittlungen brachen die Diebe die Tür der Lagerhalle gewaltsam auf. Etwaige Zeugenhinweise erbittet die Polizei unter Telefon (05136) 88614115.

Von Joachim Dege