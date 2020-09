Ehlershausen

Auf gut 1200 Euro schätzt die Polizei Burgdorf den Schaden, den Diebe auf einer Baustelle in Ehlershausen verursacht haben. Die Täter betraten nach Aussage eines Polizeisprechers zwischen Montag, 18 Uhr, und Dienstag, 8 Uhr, das Gelände einer Baustelle am Trakehnerweg in Ehlershausen. Dort entwendeten sie ein Standrohr, zwei Bitumenbahnen sowie 20 Regenrinnenhalterungen.

Noch gibt es keine Hinweise auf die Diebe. Die Ermittler hoffen auf Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Sie sollten sich unter Telefon (05136) 88614115 melden.

Anzeige

Weitere Meldungen von der Polizei und Feuerwehr im Stadtgebiet Burgdorf lesen Sie im Polizeiticker.

Von Antje Bismark