Burgdorf

Einen Schaden von etwa 300 Euro haben zwei Ladendiebe verursacht, die bereits am Donnerstag, 6. Februar, gegen 12.15 Uhr mehrere Flaschen Champagner in einem Supermarkt an der Weserstraße gestohlen haben. Die Polizei fahndet jetzt mit Bildern aus der Überwachungskamera nach den Tätern – und hofft dabei auf Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen betraten zwei bislang unbekannte Täter den Supermarkt, dabei trugen sie einen leeren dunklen Rucksack mit silberfarbenen Verschlüssen und mehreren Fächern bei sich. Auf den Videoaufzeichnungen ist zu erkennen, dass die beiden Männer mehrere Champagner-Flaschen in den Einkaufswagen legten. An der Kasse wurden die hochpreisigen Getränke jedoch nicht bezahlt. Beim Verlassen des Supermarktes war der Rucksack der Männer offenbar gefüllt.

Anzeige

Wer kann der Polizei einen Hinweis auf die Täter geben? Quelle: Polizei

Weitere HAZ+ Artikel

Einer der Täter ist als Linkshänder identifiziert

Die beiden gesuchten Männer sind zwischen 35 und 40 Jahre alt, sie haben ein osteuropäisches Aussehen. Der erste Täter ist 1,80 Meter groß und kräftig. Er hat kurze dunkle Haare mit deutlichen Geheimratsecken, mit lichter Stelle am Hinterkopf und einer hohen Stirn. Zum Tatzeitpunkt trug er eine dunkle Kapuzenjacke mit Reißverschluss und Brustemblem oder Label vorne links, eine hellblaue Jeans und Turnschuhe mit orangefarbenem Design.

Der zweite Gesuchte ist etwas kleiner als 1,80 Meter und ebenfalls kräftig. Er hat kurze dunkle Haare mit deutlichen Geheimratsecken, mit lichter länglicher Stelle am Hinterkopf und einem leichten Bartansatz. Zum Tatzeitpunkt trug er eine dunkle Jacke mit Reißverschluss und Emblem oder Label auf dem Rücken und Brustseite links, ein hellblaues Hemd und eine hellblaue Jeans sowie Turnschuhe mit grauem Design und weißer Sohle. Aufgrund der Videoaufnahmen an der Kasse konnte der gesuchte Mann als Linkshänder identifiziert sein.

Bislang brachte die Fahndung der Polizei keinen Erfolg, deshalb veröffentlicht die Polizeiinspektion Burgdorf jetzt die Bilder und fahndet wegen des Ladendiebstahls nach den gesuchten Männern. Hinweise auf die Täter nehmen die Ermittler unter Telefon (05136) 88614117 entgegen.

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Burgdorf lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Antje Bismark