Burgdorf

Mehrere Starkstromkabel haben Unbekannte von einer Baustelle an der Straße Weimarer Bogen im Neubaugebiet An den Hecken im Osten der Südstadt von Burgdorf gestohlen. Wie die Polizei dazu mitteilt, schlugen die Diebe bereits am vergangenen Wochenende zu. Ein Bauarbeiter entdeckte den Diebstahl am Montagmorgen.

Laut Polizei stahlen die Diebe drei Starkstromkabel in unterschiedlicher Länge und mit verschiedenen Stromstärken: ein 20 Meter langes 63-Ampere-Kabel, ein 40 Meter langes 32-Ampere-Kabel und ein 25 Meter langes 16-Ampere-Kabel. Obendrein durchschnitten die Täter einen Wasserschlauch. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Die Polizei hofft auf Zeugen. Die Ermittler bitten unter Telefon (05136) 88614115 um Hinweise auf verdächtige Beobachtungen im Zeitraum von Freitag, 14.30 Uhr, bis Montag, 7.40 Uhr.

Von jod