Burgdorf

Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch in der Südstadt einen Pritschenwagen aufgebrochen. Laut Polizei schlugen die Täter die Scheibe des VW Crafters ein, der auf dem Parkplatz einer Werkstatt an der Immenser Straße geparkt war. Aus dem Fahrzeuginneren ließen sie anschließend hochwertiges Werkzeug mitgehen.