Burgdorf

Erneut haben Diebe zwei Pedelecs gestohlen – die Polizei hat noch immer keinen Hinweis auf den oder die Täter und startet deshalb einen Zeugenaufruf.

Am Donnerstag zwischen 8.30 und 15.30 Uhr betraten die Täter eine unverschlossene Garage an der Peiner Straße. Dort entdeckten sie ein angeschlossenes schwarzes Pedelec der Marke Herkules, Typ Roberta, mit einer Sieben-Gangschaltung, das sie mitnahmen. Die Polizei gibt den Neuwert mit 2800 Euro an.

Zuvor hatten die Täter am Mittwoch zwischen 16 und 17.15 Uhr ein schwarzes Pedelec der Marke Kalkhoff vom Typ Agattu mit einer Sieben-Gangschaltung entwendet, das der Halter vor einer Gaststätte an der Schmiedestraße 47 abgestellt und mit einem Schloss gesichert hatte. Der Neuwert des hochwertigen Rades beträgt 2600 Euro.

Weiterer Diebstahl am Dienstag gemeldet

Bereits am Dienstag hatten Unbekannte ein schwarzes 28-er Pedelec der Marke Kalkhoff mit einer Sieben-Gang-Nabenschaltung gestohlen. Die Halterin hatte das Rad nach Aussage eines Polizeisprechers um 19 Uhr am Rubensplatz abgestellt und mit einem Schloss gesichert. Als sie gegen 22.30 Uhr von einem Restaurantbesuch zurückkehrte, fehlte von dem Rad jede Spur. Die Polizei schätzt den Schaden auf 800 Euro.

Die Ermittler bitten Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, sich unter Telefon (05136) 88614115 zu melden.

Von Antje Bismark