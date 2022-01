Burgdorf

Aus einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Sorgenser Straße in Burgdorf ist Werkzeug im Wert von circa 1200 Euro gestohlen worden. Das Kellerabteil konnte laut Polizei wegen Bauarbeiten nicht abgeschlossen werden. Der 64-jährige Hausbewohner hatte den Diebstahl seiner Maschinen am Sonnabend, 22. Januar, um 10 Uhr, bemerkt.

Gegenüber der Polizei gab er an, dass er seit dem Mittag des 22. Dezembers nicht mehr in seinem Keller gewesen sei. Hinweise auf den oder die Diebe und den Verbleib des Diebesguts nimmt die Polizei unter Telefon (05136) 88614115 entgegen.

Von Anette Wulf-Dettmer