Dachtmissen

Mit Bangen hat der Dachtmisser Landwirt Albert Schrader an diesem Wochenende auf die nächtlichen Temperaturen geschaut – denn möglicher Frost hätte ihm die gesamte Ernte von Frühkartoffeln auf seinem 1,5 Hektar großen Feld zerstören können. Eigentlich hatte Schrader als Schutz für Temperaturen unter null Grad eine Bewässerungsanlage mit 26 kleinen Beregnern aufgestellt. Doch zwei Diebe haben die massiv gefertigten Geräte in der Nacht zu Sonnabend gestohlen.

„Ich bin schockiert, dass die Täter nur etwa 500 Meter vom Dorf entfernt zugeschlagen haben“, sagt der Landwirt. Er hatte Anfang April – wie seit mehr als 25 Jahren – die Bewässerungsanlage aufgebaut, die bei Nachtfrost die Pflanzen beregnet, sodass sie einen Eispanzer bekommen und vor Frost geschützt sind. In der Nacht zu Freitag habe das System noch auf dem Feld gestanden und fehlerfrei funktioniert, berichtet Schrader. Nach dem Blick auf den Wetterbericht hatte der 56-Jährige gegen 1.30 Uhr das Feld kontrolliert, zu diesem Zeitpunkt lag die Temperatur bei minus 1,5 Grad.

Möglicher Ernteausfall kostet mehr als 10.000 Euro

Gleichwohl schaute sich der Landwirt den Acker samt Pflanzen noch einmal am Freitag gegen 21.30 Uhr an und fand alles in bester Ordnung. Für die Nacht zu Sonnabend gab es keine Warnung vor möglichem Frost, dennoch machte sich Schrader gegen 5 Uhr auf und wollte das Feld sicherheitshalber überprüfen. „Erst habe ich gesehen, dass ein Beregner fehlt – und dann noch einer“, berichtet er, immer noch fassungslos über das dreiste Vorgehen der Diebe. Denn sie hatten letztlich in einer nächtlichen Aktion alle 26 Geräte abgebaut, zum Teil mit Werkzeug und offenbar ohne Sorge vor einer Entdeckung.

Schrader spricht von einem materiellen Schaden von 2000 Euro, die Polizei gibt den Wert der Armaturen mit 1400 Euro an. Doch mehr noch als dieser Verlust treibt den Landwirt die Sorge um, dass er nicht so schnell Ersatz beschaffen kann – falls in diesen Tagen wiederum Nachtfrost droht. Hätte es unmittelbar nach dem Diebstahl Frost gegeben, „wären die erntereifen Frühkartoffeln nur noch Matsch gewesen“, sagt er. Der Schaden allein dafür hätte über 10.000 Euro gelegen. Ganz zu schweigen von der Arbeit, die er investiert habe und die er nun erneut leisten müsse.

Polizei sichert Fuß- und Fahrzeugspuren auf dem Feld

Denn letztlich könne er nicht einfach Ersatz für die gestohlenen Geräte kaufen, erklärt Schrader: „Ich muss schauen, welche Beregner ich wo und wie schnell bekomme.“ Danach gehe es um die Frage, ob die neuen Geräte auf die vorhandenen Rohre passen oder ob möglicherweise auch noch neue Rohre angeschafft werden müssen. Und immer wieder schwebt die Sorge vor dem Nachtfrost über der Ernte – den drohenden Verlust könnte der Landwirt nicht kompensieren.

Gleich am Sonnabend erstattete Schrader Strafanzeige wegen Diebstahls; die Ermittler gehen nach seiner Aussage anhand der Spuren von zwei Tätern aus. Diese hatten für die Tat ein Fahrzeug genutzt und in einem nahe gelegenen Waldstück geparkt, wie die Polizeibeamten feststellten. Die Polizei und der Landwirt hoffen nun auf Zeugen, denen in der Nacht zu Sonnabend verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umkreis von Dachtmissen aufgefallen sind. Hinweise werden unter Telefon (05136) 88614115 erbeten.

Von Antje Bismark