Ehlershausen

Ein blaues Pedelec der Marke Isy mit 20-Zoll-Reifen, eine Stihl-Motorsäge und eine Heckenschere der Marke Dolmar haben Unbekannte am Dienstag in der Zeit zwischen 15 und 17 Uhr aus dem Wirtschaftsgebäude eines landwirtschaftlichen Betriebes an der Vizestraße gestohlen.

Das Gebäude war nicht verschlossen, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Ihren Angaben zufolge hatte der Besitzer das vier Monate alte E-Bike mit einem Ringschloss gesichert, das den Diebstahl aber nicht verhindern konnte. Das Rad hat einen Wert von etwa 3500 Euro.

Die Ermittler hoffen auf Zeugen, denen verdächtige Personen im Tatzeitraum aufgefallen sind. Sie sollten sich unter Telefon (05136) 88614115 melden.

Von Antje Bismark