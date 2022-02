Burgdorf

Diebe haben am Dienstag und am Mittwoch in der Innenstadt und in der Weststadt zwei Damenfahrräder gestohlen. Nach Darstellung der Polizei entwendete ein Täter ein schwarzes City Bike der Marke Elops am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr beim Bahnhof an der Theodorstaße. Ein blaues Fahrrad ließ ein Dieb am Mittwochabend um 20 Uhr vom Außengelände des Hagebaumarkts an der Lise-Meitner-Straße mitgehen. Zeugenhinweise erbittet die Polizei unter Telefon (05136) 88624115.

Von Joachim Dege