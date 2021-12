Burgdorf

Zeugen für zwei Fahrraddiebstähle sucht jetzt die Polizei Burgdorf. Dort hatte ein 35-jähriger Burgdorfer sein Fahrrad am Donnerstag um 19.55 Uhr vor einem Supermarkt an der Uetzer Straße abgestellt, er ließ jedoch aus Versehen seinen Schlüssel im Schloss stecken, ehe er in das Geschäft ging. Nur acht Minuten später war er wieder am Fahrradständer, allerdings hatte in der Zwischenzeit ein Unbekannter oder eine Unbekannte das Rad samt Schloss und Schlüssel entwendet, wie eine Polizeisprecherin sagte.

Es handelt sich um ein rotes 26-Zoll-Damenfahrrad mit schwarzem Sattel und schwarzen Griffen. Auffällig dürften die auf dem Fahrradrahmen aufgedruckten bunten Blumen und ein Korb sein. Weiterhin sei ein Fahrradkorb am Fahrrad angebracht gewesen. Einem Zeugen fiel nach Polizeiangaben eine etwa 25 Jahre alte und 1,50 Meter große Frau mit schwarzen Haaren auf, die das Rad gestohlen haben könnte. Sie war bekleidet mit einer grauen Jacke mit Kapuze.

Dieb stiehlt Rad am Bahnhof

Ein silberfarbenes Damen-Trekkingrad mit einem schwarz ummantelten Multifunktionslenker und einem schwarzen Sattel hat ein Dieb zudem am Bahnhof gestohlen. Dort hatte der 39 Jahre Besitzer das Rad am Mittwoch gegen 18.30 Uhr an einem Fahrradbügel abgestellt und mit einem Schloss gesichert. Als er am Donnerstag gegen 0.35 Uhr wieder nach Hause fahren wollte, fehlte von dem Rad jede Spur. Nach Aussage der Polizeisprecherin fällt das Rad auf, weil sich an dem Rahmen verteilt unterschiedliche Aufkleber finden.

Die Polizei bittet Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich unter Telefon (05136) 88614115 zu melden oder die Onlinewache unter https://www.onlinewache.polizei.niedersachsen.de/ zu nutzen.

Von Antje Bismark