Ehlershausen

Unbekannte haben zwei Motorroller an der alten Bundesstraße im Bereich des Bahnhofsgebäudes in Ehlershausen gestohlen. Die Zweiräder waren mit Lenkradschlössern gesichert, der Gesamtwert der Beute beträgt nach Polizeiangaben etwa 750 Euro. Die Tat ereignete sich im Zeitraum von Montag, 21.30 Uhr, bis Dienstag , 9.30 Uhr. Hinweise auf die Täter fehlen bislang. Wer Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Diebstahl gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Burgdorf unter Telefon (05136) 88614115 in Verbindung zu setzen.

Von Sandra Köhler