Burgdorf

Wegen gemeinschaftlich begangenen Diebstahls von Autoteilen in drei Fällen hat das Amtsgericht Burgdorf ein Pärchen aus Uetze zu Freiheitsstrafen verurteilt. Der Mann, der die Teile im Parkhaus am Bahnhof in Burgdorf ausbaute, kassierte eine Freiheitsstrafe von sieben Monaten. Eine etwas mildere Freiheitsstrafe von fünf Monaten für die Frau, die jeweils Schmiere stand, wandelte das Gericht in eine Geldstrafe um.

Gemeinsam mit einem damals noch befreundeten Bekannten aus der Autotunerszene steuerte das Pärchen im Februar und März vergangenen Jahres das Parkhaus an der Theodorstraße an, parkte dort das eigene Fahrzeug und machte sich dann ans kriminelle Werk. Mit einem Generalschlüssel für alle VW-Modelle ausgerüstet, öffnete der als gelernter Mechatroniker fachlich hinreichend bewanderte Angeklagte die Fahrzeuge so, dass kein von außen sichtbarer Schaden entstand. Dann schraubte er im Fahrzeuginneren bevorzugt Autoradios und Navigationsgeräte aus. Die ihrerseits autoaffine junge Frau, die ihren Lebensunterhalt als Verkaufshilfe verdient, assistierte ihrem Freund. Sie hielt die Augen auf und passte auf, dass die Luft rein war.

Bei einer Hausdurchsuchung fanden Polizeibeamte schließlich jede Menge Autoteile. Die Ermittler stellten 42 Gegenstände sicher, von denen sie unterstellten, dass sie nicht legal in den Besitz des Mechatronikers und seiner Freundin gelangt seien. Beide bestritten allerdings bis zuletzt, irgendetwas davon gestohlen zu haben. Zwei der im Parkhaus in Burgdorf bestohlenen Autofahrer freilich erkannten unter den sichergestellten Autoteilen ihr Eigentum wieder.

Autotuner-Kumpel belastet das Pärchen schwer

Auf die Spur kam die Polizei den Autoteiledieben durch einen Hinweis des Autotuners, der sich mit dem Mechatroniker wegen einer Szeneseite auf Facebook überworfen hat. Der war laut eigener Aussage damals im Parkhaus dabei. Vom Teilediebstahl will er dem Mechatroniker und seiner Komplizin abgeraten haben, schon weil er nicht als Mittäter gelten wollte. Das Pärchen beeindruckte der Einwand allerdings nicht. Und so ging der Tuner, der selbst auch kein unbeschriebenes Blatt ist, später aus freien Stücken zur Polizei und berichtete, was er beobachtet hatte.

Staatsanwaltschaft und Gericht hielten die von der Verteidigung in Zweifel gezogene Aussage dieses Hauptbelastungszeugen für glaubhaft. Die Serie sei nach der Hausdurchsuchung prompt beendet gewesen, machte insbesondere die Anklagebehörde in ihrem Plädoyer geltend. Auch ein Chatverlauf zwischen dem Belastungszeugen und dem einschlägig vorbestraften Hauptangeklagten spreche eine deutliche Sprache. Besonders frech sei es gewesen, dass sich der Schrauber in dem Parkhaus am gleichen Fahrzeug ein zweites Mal zu schaffen gemacht habe, um zum vormals ausgebauten Autoradio das passende AUX-Kabel zu stehlen.

Das Gericht hatte am Ende keinen Zweifel an der Schuld des Pärchens. Es setzte die Freiheitsstrafe für den Mechatroniker noch einmal zur Bewährung aus, brummte ihm aber eine Geldauflage von 300 Euro zugunsten von Ärzte ohne Grenzen auf. Die fünfmonatige Freiheitsstrafe für die Frau wandelte das Gericht in eine Geldstrafe von 150 Tagessätzen à 30 Euro um. Damit sind 4500 Euro fällig. Und die Frau gilt fortan als vorbestraft.

Von Joachim Dege