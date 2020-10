Burgdorf

Aus einem Firmenwagen, der über Nacht am Niedersachsenring in Burgdorf stand, wurde Werkzeug und Zubehör für den Trockenbau gestohlen. Der Fahrer hatte den grauen Mercedes Sprinter am Dienstag um 16 Uhr abgestellt. Als er am nächsten Morgen um 6.30 Uhr zur Arbeit fahren wollte, stellte er fest, dass das Fahrzeug gewaltsam geöffnet worden war.

Der bislang unbekannte Täter hat laut Polizei das Schloss der Hecktür aus der Halterung gedrückt und gelangte so ins Innere des Wagens. Aus dem Sprinter wurden unter anderem eine Bohrmaschine, eine Stichsäge, ein Bohrhammer und ein Bolzenschutzgerät mitgenommen. Zur Schadenshöhe macht die Polizei keine Angaben.

Zeugen, die in der Nacht zu Mittwoch Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Fahrzeugaufbruch und Werkzeugdiebstahl im Zusammenhang stehen könnten, bittet die Polizei, sich im Kommissariat unter Telefon (05136) 88614115 zu melden.

Von Anette Wulf-Dettmer