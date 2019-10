Burgdorf

Das Stadtfest lebt davon, dass dort Menschen mit anpacken und überhaupt erst dafür sorgen, dass Tausende Besucher der Innenstadt von Burgdorf drei Tage lang so richtig auf ihre Kosten kommen: mit Informationen, Unterhaltung, Musik, Spiel und jede Menge Spaß. Wir stellen einige dieser Oktobermarkt-Menschen vor.

Braumeister Mathis Krome ist ein Globetrotter

Braumeister Mathis Krome hat das Oktobermarkt-Bier kreiert. Quelle: Joachim Dege

Mathis Krome hat nach eigenen Angaben – familiär bedingt – Wein gekostet lange vor seinem ersten Schluck Bier. Dass der Braumeister der Burgdorf Brauerei irgendwann beim Gerstensaft landen würde, liegt in der Geografie der Sache: Krome stammt aus Dortmund, der Bierstadt im Pott, wo das flüssige Brot schon im 13. Jahrhundert ein wichtiges Handelsprodukt war. In Köln absolvierte er die Ausbildung zum Bierbrauer, in Bayern sattelte er seinen Braumeister drauf. Als Brauer sammelte er Erfahrung zunächst in Irland, der Heimat des Guinness. Danach zog es ihn für drei Monate nach Sochi, wo alljährlich Russlands größte Fachmesse für die Bierindustrie steigt, bevor er zuletzt mit seiner Braukunst zwei Jahre lang in Holland durstige Kehlen ölte. Anfang dieses Jahres wagte er den Schritt in die Selbstständigkeit und kaufte sich bei der kleinen Burgdorf Brauerei GmbH & Co. KG ein.

Mathis Krome (31) hat das Oktobermarkt-Bier der Burgdorf Brauerei kreiert.

Die Frau für die dringenden Bedürfnisse

Anke Jahns sorgt dafür, dass die Oktobermarkt-Besucher saubere Klos an der Partymeile vorfinden. Quelle: Joachim Dege

Wenn die Burgdorfer feiern, dann ist Veranstaltungsgastronom Peter Widdel zur Stelle. Bei ihm ist Anke Jahns angestellt: als Klofrau bei großen Festen wie dem Oktobermarkt. Im Hauptberuf ist die Lehrterin Erzieherin in einer von einer Elterninitiative getragenen Kindertagesstätte in Dolgen bei Sehnde. In diesen Tagen sorgt sie für Hygiene und verdient sich damit ein Zubrot. Dank ihr finden Stadtfestbesucher saubere WCs vor, wenn sie im Toilettenwagen vor der Textilreinigung Stichweh an der Marktstraße einmal austreten müssen. Schwarz behandschuht wischt sie dort die Klos ab, putzt die Waschbecken, füllt Klopapier und Papierhandtücher nach. Wer bei ihr seinem dringenden Bedürfnis nachgeht, legt 50 Cent in den kleinen Korb auf dem Stehtisch vor dem Toilettenwagen. „Ich habe noch keinen miesepetrigen Moment hier erlebt“, stellt Jahns ihrer Kundschaft ein sauberes Zeugnis aus.

Anke Jahns (51) sorgt für Hygiene im Toilettenwagen auf der Partymeile.

Altes Handwerk für die neue Generation

Ralf Mathesius (rechts) und Jochen Lahmann) vom Buckskinner Otze zeigen das Zugmesser. Quelle: Isabel Becker

Ralf Mathesius und Jochen Lahmann vom Verein Buckskinner haben eine Affinität für altes Handwerk aus Holz und Metall, und deshalb haben sie ihre Utensilien auch an die Marktstraße mitgebracht. Der örtliche Verein der Buckskinner Otze ist ein Trapper- und Indianerverein und besteht – nach eigenen Angaben – seit 45 Jahren. Dieses Jahr sind die Mitglieder zum 13. Mal auf dem Oktobermarkt dabei, und sie wollen den Kindern zeigen, wie das Leben der Amerikaner von 1750 bis 1850 war. Die jungen Besucher können am Stand selbst etwas schnitzen und mit dem Zugmesser arbeiten.

Ralf Mathesius und Jochen Lahmann aus Otze beweisen, dass es auch heutzutage noch altes Handwerk gibt.

Alla Prahl und Helmut Schwandt wollen „...das Beste für Burgdorf “

Alla Prahl (51, links) und Helmut Schwandt (75, rechts) sind für alle Besucher da. Quelle: Isabel Becker

Alla Prahl und Helmut Schwandtwollen die Stadt verbessern – und dafür werben sie am Stand von sieben Gemeinden aus dem Kirchenkreis Burgdorf. „Wir sind alle unterschiedlich, aber auch alle gleich“, sagt Prahl. Sie zeigt den Besuchern die Vielfalt des Glaubens und gibt die Liebe zu Gott und zu den Menschen weiter. Bereits seit acht Jahren stehen die Gemeinden auf dem Oktobermarkt, und jedes Jahr agieren sie unter einem anderen Titel. Dieses Jahr lautet das Motto: das Beste für Burgdorf. Die Mitglieder der Gemeinden basteln mit Kindern Hüte, verkaufen Produkte von Benefizz zu fairen Preisen und stehen für Gespräche, Meinungsaustausch, aber auch für Gebete offen.

Alla Prahl und Helmut Schandt nutzen den Oktobermarkt auch für geistliche Gespräche.

Rolf Tudecks begeistert das Aussehen seiner schwedischen Lakritze

Rolf Tudecks (63) freut sich auf seine Stammkundschaft. Quelle: Isabel Becker

Rolf Tudecks hegte früher eine Abneigung gegenüber Lakritz, doch seitdem er Lakritz von Freunden aus Schweden kennt, ist er ein Fan von dem erhärteten Saft der Süßholzwurzel. Auch seine Kunden kennen den Unterschied. Seit sechs Jahren steht er auf dem Oktobermarkt und erkauft das Naschwerk an seine Stammkundschaft. Für ihn ist es ein besonderes Produkt. Die Lakritze wird von zwei Brüdern in Mullsjö aus der schwedischen Provinz Jönköpings Iän hergestellt. Das Rezept ist seit Generationen unverändert. Das überzeugte auch Tudecks von der Lakritze, denn ihm ist die Qualität sehr wichtig, dafür verzichtet er auch auf den Umsatz. Die Besucher des Standes können die Lakritze probieren. Es gibt sie auch als Bonbon.

Rolf Tudecks holt Schweden mit Süßholz an die Marktstraße.

Von Joachim Dege und Isabel Becker