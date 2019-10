Burgdorf

Das Stadtfest lebt davon, dass Menschen mit anpacken und überhaupt erst dafür sorgen, dass Tausende Besucher der Innenstadt von Burgdorf drei Tage lang so richtig auf ihre Kosten kommen: mit Informationen, Unterhaltung, Musik, Spiel und jede Menge Spaß. Wir stellen einige dieser Oktobermarkt-Menschen vor:

Sven Petersen und Marvin Spitzer brauchen flinke Hände am Kickertisch

Sven Petersen (links) und Marvin Spitzer wollen sich den Sieg bei der Kickermeisterschaft der Junggesellen holen. Quelle: Laura Beigel

Seitdem sie 18 Jahre alt sind, nehmen Sven Petersen und Marvin Spitzer an der Kickermeisterschaft der Burgdorfer Junggesellen hinter der Stadtsparkasse teil. Zusammen sind sie das Team Burgdorfer Canasta Club 2. Um sich gegen die anderen Mannschaften durchsetzen zu können, brauchen die beiden 26-Jährigen vor allem flinke Hände und eine gute Koordination. Denn in Sekundenschnelle kann der kleine, weiße Kunststoffball schon wieder vor das eigene Tor gerollt sein. „Es macht einfach viel Spaß“, sagt Spitzer. „Vor allem das Gemeinschaftliche drumherum.“ Durch Freunde sind die beiden Burgdorfer auf die Kickermeisterschaft aufmerksam geworden, wo sie bisher noch immer die „Sieger der Herzen“ geworden sind.

Sven Petersen und Marvin Spitzer kickern auf dem Oktobermarkt zum Sieg.

Daniel Keller-Musiolek sorgt fürs Fahrvergnügen

Der Mann an den Kontrollknöpfen: Daniel Keller-Musiolek kümmert sich um die Fahrgeschäfte auf dem Spittaplatz. Quelle: Laura Beigel

Karussells, Schieß- und Wurfstände, Autoscooter, Hüpfburgen – das Repertoire der Firma Musiolek ist reich an Fahrgeschäften sowie Spiel- und Spaß-Angeboten. Einige der Geschäfte hat das Familienunternehmen aus Lehrte auch auf dem Spittaplatz aufgebaut. In Betrieb nimmt diese unter anderem Daniel Keller-Musiolek. Seit 2014 ist er Teil des Teams, wechselte von der deutschen Marine zum Schaustellerbetrieb. Jetzt zieht er von Fest zu Fest, bedient mal die Autoscooter, mal das Kinderkarussell. Viel Betrieb gebe es auch beim Oktobermarkt immer wieder.

Daniel Keller-Musiolek ist auf dem Spittaplatz für den Jahrmarktsrummel zuständig.

Beim Spargellauf mit Feuerwehrausrüstung

Sascha Ryll (von links), Jos Sonnenberg, Rebea Sonnenberg, Marian Brandes und Helge Sonnenberg machen beim Spargellauf auf die Arbeit der Feuerwehr aufmerksam. Quelle: Laura Beigel

Fünf Kilometer wollen Sascha Ryll, Jos Sonnenberg (11), Rebea Sonnenberg, Marian Brandes und Helge Sonnenberg beim Spargellauf hinter sich lassen. Das Besondere: Die Erwachsenen gehen mit Feuerwehrausrüstung an den Start – mit Sauerstoffflaschen und Atemschutzmasken. „So wollen wir auf das Ehrenamt als Feuerwehreinsatzkräfte aufmerksam machen“, sagt Rebea Sonnenberg. Seit über einem Jahr nimmt das Team Firefighters Peine Sportteam in Feuerwehrmontur an Läufen teil. Gemeinsam vertreten sie die Ortswehren Berkum, Vöhrum und die Jugendfeuerwehr Rosenthal. „Uns geht es nicht darum, als schnellste im Ziel anzukommen, sondern wir sehen das ganze als Trainingseinheit“, sagt Sonnenberg. „Denn es ist ganz schön anstrengend und man muss lernen, sich seine Kräfte gut einzuteilen.“

Wie die Feuerwehr Eltze treten auch Sascha Ryll, Jos Sonnenberg, Rebea Sonnenberg, Marian Brandes und Helge Sonnenberg in Feuerwehrmontur beim Spargellauf an.

Silke Jüngst fertigt geschmiedete Ringe to go

Silke Jüngst verkauft selbstgemachten Schmuck. Quelle: Laura Beigel

Feine Gold- und Silberarbeiten stellt Silke Jüngst im Rathaus I aus – von Ringen bis hin zu Colliers. Ihre gesamten Kunsthandwerksarbeiten hat die gelernte Gold- und Silberschmiedin selbst gefertigt. „Manchmal stelle ich auf den Märkten vor Ort noch Schmuck her“, sagt Jüngst. Am liebsten fertige sie Ringe an, die manchmal sogar to go, innerhalb einer Stunde, von den Käufern abgeholt werden können. Das präzise Arbeiten sei das Interessante an ihrem Beruf. Inzwischen hat die Burgdorferin sogar einen eigenen Laden namens Quinas an der Braunschweiger Straße, in dem sie zusammen mit sieben anderen Frauen Kunsthandwerksarbeiten verkauft.

Silke Jüngst stellt Unikatschmuck aus Gold und Silber her.

Turmaufstieg bietet sehenswerten Ausblick über Burgdorf

Elisa (von links), Martha und Mama Ramona Thiel genießen die Aussicht vom Kirchturm der St. Pankratius-Kirche. Quelle: Laura Beigel

In 55 Metern Höhe lassen Elisa (6), ihre Schwester Martha (4) und Mutter Ramona Thiel ihre Blicke schweifen. Nach einem engen und steilen Aufstieg zur Aussichtsplattform des Kirchturms der St. Pankratius-Kirche können die drei oben den weitläufigen Ausblick genießen. „Es ist schön hier oben“, sagt Martha, die vor allem Augen für das drehende Kettenkarussell auf dem Spittaplatz hat. Es ist das erste Mal, dass die beiden Kinder vom Kirchturm auf Burgdorf hinabblicken. „Sie haben den Aufstieg gut verkraftet“, sagt Ramona Thiel. Auch für sie ist es ein ungewohnter Ausblick, nachdem sie mehrere Jahre nicht mehr oben war. Trotzdem kann sie sich genau erinnern, wie sie als Kind mit ihren Eltern zusammen auf der Aussichtsplattform stand.

Elisa, Martha und Ramona Thiel erklimmen luftige Höhen.

Von Laura Beigel