Burgdorf

Niedersachsens Bauminister Olaf Lies (SPD) hat eine Änderung der Bauordnung angekündigt, damit Bauanträge ab 2022 komplett digital bei den Kommunen eingereicht werden können. Schafft Burgdorf den Umstieg? Davon gehe die Verwaltung aus, erläutert Stadtsprecherin Alexandra Veith. Ihren Angaben zufolge arbeitet Burgdorf schon jetzt mit der Softwarelösung für Baugenehmigungsverfahren, die in Niedersachsen führend ist.

„Sie wurde vor drei Jahren auf einen neuen Stand gebracht, sodass jetzt eine virtuelle Bauplattform für ein Onlineverfahren angebunden werden kann“, sagt Veith und fügt hinzu, dass diese Anwendung in der Bauordnung mit dem in der Verwaltung eingesetzten Dokumentenmanagement noch in diesem Sommer verbunden wird. „Damit sind die Voraussetzungen für die Softwarelösung eines digitalen Zugangs für Bauanträge erfüllt.“ Allerdings gebe es noch keinen genauen Starttermin, ab wann ein Bauantrag digital bei der Stadt Burgdorf gestellt werden könne. Die Verwaltung setze mit anderen Kommunen auf eine regionsweite Einführung und Ergebnisse einer Arbeitsgruppe, die sich unter Federführung der Hannoverschen InformationsTechnologien (HannIT) gebildet habe.

Zwischen 280 und 320 Bauanträge jährlich sind in den vergangenen drei Jahren im Rathaus durchschnittlich eingegangen, wie Stadtsprecher Sebastian Kattler sagt. Sie hätten Verfahrensarten wie Bauvoranfragen, Baugenehmigungen für Neubau und Umbau, Nutzungsänderungen, Abbruchgenehmigungen und denkmalrechtliche Genehmigungen umfasst. Dabei liege die durchschnittliche Bearbeitungszeit bei 32 Arbeitstagen, an denen der Antrag planungs- und bauordnungsrechtlich geprüft, Behördenbeteiligung mit Stellungnahmen eingeholt und die Genehmigung erteilt werde. Die Dauer hänge zum einen von den vollständigen Unterlagen, zum anderen von dem Umfang des Vorhabens ab.

Alle Beteiligten arbeiten künftig parallel statt nacheinander

Veiths Angaben zufolge will Burgdorf künftig das Niedersächsische Antragssystem für Verwaltungsleistungen (NAVO) nutzen. „Auf der Plattform können Bauherren das Antragsformular online ausfüllen, digital unterschreiben und mit den Bauvorlagen an die Behörde senden“, sagt die Stadtsprecherin. Zudem arbeite die Verwaltung parallel zum Onlinezugang an den technischen Voraussetzungen, um jeden Prozess im Genehmigungsverfahren auch digital verarbeiten zu können. Veith spricht von einem „medienbruchfreien“ Verfahren, was letztlich bedeutet, dass digitale Unterlagen zu keinem Zeitpunkt ausgedruckt und analog bearbeitet werden sollen. Einen Part hat die Stadt schon geschafft: Auf der städtischen Internetseite stehen bereits alle rechtskräftigen Bebauungspläne zum Download zur Verfügung.

Bauantrag: Ein digitales Exemplar ersetzt viele Dokumente aus Papier

Die Sprecherin nennt wesentliche Vorteile, die der digitale Antrag für die Bauherren mit sich bringt. So können künftig alle beteiligten Stellen auf die Dokumente nach deren Eingang zugreifen und sie – im Gegensatz zum Papierantrag – parallel bewerten. Das habe in der Vergangenheit zu Verzögerungen führen können, wenn sich aus der notwendigen intensiven Abstimmung im Genehmigungsverfahren ergeben habe, dass Dokumente fehlen und nachgereicht werden müssen. „Das Onlineverfahren bietet zwischen allen Beteiligten eine größere Transparenz über die einzelnen Schritte“, sagt Veith. Sollten Bauvorlagen fehlen, könne der Bauherr sie künftig zeitnah nachreichen, weil er sich jederzeit über den Bearbeitungsstand informieren könne.

Zudem müsse der Antragsteller nur noch ein digitales Exemplar einreichen und nicht, wie bislang, mehrere Papierexemplare. Dabei muss er ebenso wenig auf die Öffnungszeiten der Behörden achten wie bei einer Information über die mögliche Baugenehmigung: Auch diese stellt ihm die Stadt im Zeitalter der Digitalisierung über die virtuelle Bauplattform zu.

Von Antje Bismark