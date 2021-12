Ramlingen

Die Dorfgemeinschaft Ramlingen, die seit 50 Jahren alljährlich das Erntest organisiert, hat eine Chronik vorgelegt. Ob mit Fotos oder in Texte von Freunden und Angehörigen: In der neuen Chronik „Das Dorf der Könige – die Geheimnisse der Ramlinger Majestäten“ halten die Erntekönigspaare ihre Erinnerungen fest.

Auf eine große, feierliche Amtseinführung musste das 50. Erntekönigspaar Martin und Doris Thies in diesem Jahr verzichten. Stattdessen wurden sie bei einem gemeinsamen Abendessen der Dorfgemeinschaft zur Erntekönigin und zum Erntekönig ernannt. Damit gehören auch sie zur Geschichte der Ramlinger Erntefeste.

Neben den Erinnerungen und Bildern der vergangenen 50 Königspaare finden Interessierte in der Chronik Beiträge über die Entstehung des Erntefestes sowie Informationen zu Dorfgeschichte, Vereinen und Aktivitäten der Dorfgemeinschaft. Wer will, kann die Chronik bei Voltmers Schreibpost an der Ramlinger Straße 43 in Ehlershausen erwerben.

Von Leona Passgang