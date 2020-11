Ramlingen/Ehlershausen

Die Dorfgemeinschaft Ramlingen zeigt sich spendabel: 150 Euro hat die Dorfgemeinschaft für die städtische Kindertagesstätte an der Waldstraße in Ehlershausen springen lassen. Einen Scheck in nämlicher Höhe überreichte Manfred Meyer der Kita-Leiterin Regina Krallmann. Mit dem Geld durften sich die 130 in der Einrichtung betreuten Kinder aus Ramlingen und Ehlershausen mit Ihren Betreuerinnen Laternen basteln für ein Lichterfest im Freien. Üblicherweise veranstaltet die Dorfgemeinschaft Ramlingen Ende Oktober einen Laternenumzug, der dann das Ende der Erntefestzeit markiert. In diesem Jahr freilich hatte der coronabedingt ausfallen müssen. Gleichwohl wollte die Dorfgemeinschaft den Kindern in beiden Dörfern eine Freude bereiten. Das scheint gelungen zu sein: Die Kinder waren gut drauf beim Lichterfest, berichtete Kita-Leiterin Krallmann.

Von Joachim Dege