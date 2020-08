Burgdorf

Die Zahl der Corona-Infizierten bleibt auf einem konstanten Niveau: Das Gesundheitsamt der Region meldet für Burgdorf drei Covid-19-Patienten. Damit liegt die Zahl der Erkrankten seit dem Beginn der Pandemie bei 69 Frauen, Männern und Kindern.

Nach Aussage von Christoph Borschel, Sprecher der Region Hannover, stieg die Zahl der Covid-19-Patienten während des Wochenendes regionsweit um 36 auf nun 157. Seinen Angaben zufolge gibt es in Burgdorf, wie in den anderen Regionskommunen, derzeit keinen Hotspot. Vielmehr, so die Einschätzung des Gesundheitsamtes, handele es sich um Einzelfälle in Familien oder Infektionen im beruflichen Umfeld.

Nach dem Start des Kindergartenjahres in der vergangenen Woche hatte die Stadt Burgdorf zudem den pädagogischen Fachkräften und den Tagespflegeeltern angeboten, sich kostenlos auf das Coronavirus testen zu lassen. Noch lägen keine Informationen vor, ob jemand das Angebot genutzt habe, sagt Stadtsprecherin Alexandra Veith auf Anfrage.

Von Antje Bismark