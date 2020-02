Burgdorf/Otze

Am Dienstag sind aus der Fahrradabstellanlage des Gymnasiums am Berliner Ring in Burgdorf zwei Fahrräder gestohlen worden. Die Schüler hatten die Räder dort um 7.40 Uhr gesichert abgestellt. Nach Schulschluss um 15.15 Uhr waren sie verschwunden. Es handelt sich laut Polizei um ein schwarzes Männerfahrrad der Firma B.O.C. mit 28-Zoll-Reifen und einer Acht-Gang-Nabenschaltung sowie um ein schwarzes Mountainbike der Marke Cube mit einer 24-Gang-Kettenschaltung.

Ebenfalls am Dienstag zeigte eine Frau den Diebstahl ihres anthrazitfarbenen Sportrads an. Die Frau gab an, dass sie ihr Fahrrad der Firma Pegasus mit 28-Zoll-Reifen und einer 24-Gang-Kettenschaltung um 7.10 Uhr am Otzer Bahnhof abgestellte hatte – und zwar mit einem Schloss gesichert. Als sie am Nachmittag um 16.10 Uhr mit der Bahn zurückkehrte, war es nicht mehr da.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit den Diebstählen gemacht haben oder Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern geben können, sich unter Telefon (05136) 88614115 zu melden.

Von Anette Wulf-Dettmer