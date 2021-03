Burgdorf

Die Stadt Burgdorf hat angekündigt, dass sie drei Spielplätze in der Südstadt, der Weststadt und in Dachtmissen in Schuss bringen will. Alte Spielgeräte sollen ab- und neue wieder aufgebaut werden. Die Arbeiten beginnen heute auf den Plätzen an der Straße Ortbruch in der Südstadt und Im Hagenfeld in der Weststadt.

In der nächsten Woche folgt der Spielplatz Am Mittelfeld in Dachtmissen. Die Spielgeräte seien deshalb zeitweise nicht bespielbar, weil der Beton aushärten müsse, teilt die Stadt mit. Der Platz an der Straße Ortbruch müsse sogar komplett gesperrt werden.

Von Joachim Dege