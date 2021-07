Burgdorf

Im Duderstädter Weg schlummert noch eine Umweltsünde aus dem vergangenen Jahrhundert: Asbestzementrohre, durch die das Trinkwasser in die anliegenden Häuser fließt. Die Stadtwerke Netz GmbH und das fürs Wassergeschäft zuständige Avacon-Tochterunternehmen Purena wollen die Leitungen jetzt erneuern, nachdem es jüngst zu einer Serie von Wasserrohrbrüchen gekommen war.

Mathias Lück, Kinderliedermacher und Anwohner des Duderstädter Wegs, macht sich Sorgen wegen der Asbestzementrohre. Er fragt sich, was das für seine Gesundheit bedeutet. Asbestfasern gelten als höchst krebserregend. Dass das Wasser, das er trinkt, durch Rohre aus dem mittlerweile geächteten Baustoff fließt, erfuhr er nur nebenbei. Ein Nachbar aus der Schopenhauerstraße will es während der Reparaturarbeiten infolge der Rohrbrüche, die es laut Lueck auch in den vergangenen Jahren immer wieder einmal gab, von einem der eingesetzten Bauarbeiter erfahren haben.

Das an den Stadtwerken Burgdorf beteiligte Versorgungsunternehmen Avacon bestätigt dies auf Nachfrage dieser Zeitung. „Es ist richtig, dass in dem Straßenzug Asbestzementrohrleitungen eingebaut sind“, teilt Unternehmenssprecherin Michaela Fiedler mit. Eine Gefahr gehe davon aber nicht aus. Das Material sei früher bundesweit in vielen Trinkwassernetzen eingebaut worden und sei dort auch noch heute im Einsatz. Allein in Burgdorf lägen aktuell noch 14 Kilometer Asbestzementrohrleitungen im Boden. Das entspreche einem Anteil von elf Prozent der Leitungen im Burgdorfer Wasserrohrnetz.

Orale Aufnahme von Asbestfaser unkritisch

Laut einem Merkblatt des Bayerischen Landesamts für Umwelt vom vergangenen Jahr besteht zwar schon lange ein Herstellungs- und Verwendungsverbot für Asbestprodukte, und zwar bereits seit 1995. Die Weltgesundheitsorganisation und das Bundesumweltamt stufen derweil das Gesundheitsrisiko aus dem Betrieb von Asbestzementrohrleitungen in der öffentlichen Wasserversorgung als „nicht erkennbar“ ein. Asbestfasern seien nur dann gefährlich, wenn sie inhaliert würden. Dann könnten sie Lungenkrebs verursachen. Eine orale Aufnahme über den Magen und den Darmtrakt hingegen sei unkritisch.

Gleichwohl sollen die Rohre jetzt ausgetauscht werden. „Avacon und Stadtwerke sind zu dem Schluss gekommen, dass ein zeitnaher Austausch der Rohrleitungen sinnvoll ist“, teilt Avacon-Sprecherin Fiedler mit. Die technische Detailplanung für das Vorhaben sei angelaufen. Betroffen sind nach dem Anschluss der neuen Reihenhaussiedlung ans Trinkwassernetz etwa 90 Haushalte in dem Wohnquartier. Die Anwohner blieben auch während der Bauarbeiten mit Trinkwasser versorgt, versicherte Fiedler. Wann genau die Arbeiten beginnen, sei noch unklar.

Der von Anwohnern geäußerten Vermutung, dass die jüngsten Rohrbrüche Folge einer Erhöhung des Leitungsdrucks gewesen sein könnten, tritt Fiedler entgegen. Mit dem erfolgten Anschluss der Reihenhaussiedlung ans Trinkwassernetz seien keine solchen Änderungen einhergegangen.

Von Joachim Dege