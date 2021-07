Burgdorf

Im Duderstädter Weg in Burgdorfs Südstadt liegen alte Trinkwasserleitungen aus Asbestzement. In den vergangenen Wochen war es dort zu einer Serie von Wasserrohrbrüchen gekommen. Aus diesem Grund haben die Stadtwerke Burgdorf die Avacon jetzt beauftragt, die alten Leitungen umgehend durch neue zu ersetzen. Das teilt Avacon-Sprecherin Michaela Fiedler mit. Baubeginn soll am Montag, 2. August, sein.

Lesen Sie auch:Wasserrohre im Duderstädter Weg brechen in Serie

Die Menschen in den rund 90 betroffenen Haushalten waren nicht nur verärgert, dass ihre Versorgung mit Trinkwasser durch die Rohrbrüche immer wieder gestört war. Beunruhigt hat viele auch, dass die Leitungen aus Asbestzement sind. Dieser Baustoff darf seit 1995 nicht mehr verwendet werden. Allerdings stuft das Bundesumweltamt das Gesundheitsrisiko aus dem Betrieb von Asbestzementrohrleitungen in der öffentlichen Wasserversorgung als „nicht erkennbar“ ein. Eine orale Aufnahme über Magen und Darm sei unkritisch. Fiedler erklärte auf Anfrage, dass in Burgdorf aktuell noch 14 Kilometer Asbestzementrohrleitungen im Boden lägen.

Zwei Baufirmen im Einsatz

Ab Montag, 2. August, kommt die Firma Dräger Leitungsbau mit ihren Mitarbeitern, um zwischen Kantstraße und Hülptingser Weg die neue blaue Kunststoffleitung im Asphalt an der nördlichen Fahrbahnkante zu verlegen. Ab 16. August ist dann die Firma RTH im Einsatz, sie wird die neue Trinkwasserleitung von der Kantstraße bis zum Peiner Weg einbauen. Während der Bauarbeiten muss der Duderstädter Weg abschnittsweise gesperrt werden, erläutert die Avacon-Sprecherin. „Die Vollsperrung wandert mit der fortschreitenden Leitungsverlegung mit.“

Grundstücke bleiben erreichbar

Über die Kantstraße sollen jedoch Rettungsfahrzeuge, die Müllabfuhr sowie Lieferwagen und die Anwohner die Grundstücke am Duderstädter Weg weiterhin erreichen können, sagt Fiedler. Zudem müssten sich die Menschen in dem Quartier darauf einstellen, dass es zu kurzzeitigen Unterbrechung der Trinkwasserversorgung kommt. Auf jeden Fall würden die Anwohner vorher informiert. „Sollte die Unterbrechung wider Erwarten längere Zeit in Anspruch nehmen, wird ein Wasserwagen für die Versorgung bereitgestellt“, versichert Fiedler.

In einem zweiten Bauabschnitt sollen die Trinkwasserleitungen im Duderstädter Weg zwischen Hülptingser Weg und Ostlandring im nächsten Jahr erneuert werden. Die Kosten für die ersten Bauabschnitt zwischen Peiner und Hülptingser Weg beziffert Fiedler auf rund 190.000 Euro.

Von Anette Wulf-Dettmer