Ehlershausen

Das Duo Acoustic Colours gibt auf Einladung der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde für Ehlershausen, Ramlingen und Otze am Freitagabend, 13. März, ein Konzert in der Martin-Luther-Kirche. Stephan Griefingholt (Gitarre) und Elsa Ruiba ( Querflöte) nehmen ihr Publikum mit auf eine Klangreise, die Stationen im Genre Klassik ebenso vorsieht wie im Blues und Swing, kündigt Pastorin Susanne Paul an. Auch Darbietungen bekannter Kirchenlieder wereb tz hören sein. Ruiba stammt aus San Remo ( Italien), ihr Partner Griefingholt aus Osnabrück. „Luther und Ich“ lautet der Titel einer gemeinsam eingespielten CD. Das Konzert beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Die Gemeinde will um Spenden bitten.

Von Joachim Dege