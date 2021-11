Burgdorf

Mit dem Versteigern von zwei nicht vorhandenen Thermomix-Geräten hat sich ein 33 Jahre alter Mann aus Burgdorf den Lebensunterhalt finanzieren wollen – für dieses Vorgehen kassierte er jetzt vor dem Amtsgericht Burgdorf eine achtmonatige Freiheitsstrafe auf Bewährung. Der Fachlagerist nahm das Urteil noch im Gerichtssaal an.

Das Jahr 2021 begann für den Burgdorfer denkbar schlecht: Er verlor nach eigenen Angaben erst seine Arbeit, dann setzten ihn die Eltern vor die Tür. Zwar habe er sofort staatliche Unterstützung beantragt, doch das Geld habe zu lange auf sich warten lassen, sagte er im Gerichtssaal. „Auf einmal war ich obdachlos und hatte überhaupt nichts mehr“, fügte er hinzu. In dieser Situation habe er im Internet nachgeschaut, welche Gegenstände möglichst viel Geld bei einer Internetauktion einbringen. Als besonders lukrativ bei Ebay erschien ihm der Verkauf eines Thermomixes, den er inserierte und für den eine 27 Jahre alte Frau aus Peine den Zuschlag erhielt.

Erster Betrug fliegt schnell auf

Sie habe 1320 Euro geboten und das Geld sofort überwiesen, sagte die Zeugin aus. Weil der Verkäufer großen Wert auf schnelles Bezahlen legte, habe sie sogar die Überweisung fotografiert und per WhatsApp verschickt. Doch dann habe sie der Burgdorfer ein ums andere Mal vertröstet: „Erst sagte er, dass in Quarantäne gehen musste, dann dass er infiziert war, dann dass es weitere Probleme gab – uns kam das schon sehr schnell merkwürdig vor“, sagte die Frau, die sich zu diesem Zeitpunkt gerade mit ihrem Mann ein Haus gekauft hatte. Schließlich habe sie gesehen, dass der Verkäufer ein identisches Gerät erneut angeboten habe. Deshalb ließ sie über ihre Bank das Geld zurückbuchen, was letztlich gelang. „Der Verkäufer hat uns dann sogar den Betrugsversuch bestätigt“, sagte sie – eine Anzeige habe sie nicht mehr erstatten wollen, weil ja aus ihrer Sicht nichts passiert sei.

Angeklagter strebt Privatinsolvenz an

So viel Glück hatte der andere Käufer nicht, er wartet noch immer auf die überwiesenen 1310 Euro, mit denen der 33-Jährige sein Finanzloch gestopft hatte. Das Opfer erstattete seinerzeit Anzeige, dabei erfuhren die Ermittler auch von der ersten Tat. Deshalb musste sich der Fachlagerist nun wegen gewerbsmäßigen Betruges verantworten – immerhin: Er hat inzwischen eine Arbeit und eine Wohnung, wenn auch seine finanzielle Situation ein Desaster bleibt. Noch immer fehle ihm die Übersicht über seine Schulden, sagte er. Deshalb strebe er eine Privatinsolvenz an. Aber der Käufer solle sein Geld erhalten. „Ich erwarte noch eine Abschlagszahlung vom Arbeitsamt, die will ich dafür nutzen“, kündigte er in der Verhandlung an und fügte hinzu: „Ich möchte in meinem Leben nicht mehr so tief stürzen wie damals.“

Die Reue und das umfassende Geständnis berücksichtigten der Vertreter der Staatsanwaltschaft und Amtsrichterin Stephanie Rohe. Sie verurteilte den Internetbetrüger zu acht Monaten Freiheitsstrafe, die zu einer dreijährigen Bewährung ausgesetzt wird.

Von Antje Bismark