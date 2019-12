Burgdorf

Das Weihnachtsfest endet für die ehemaligen Burgdorfer Gymnasiasten in diesem Jahr nicht besinnlich unterm Tannenbaum, sondern mit spannenden Gesprächen in der Brandente: Dort kommen die Absolventen aller Jahrgänge am Donnerstag, 26. Dezember, ab 20 Uhr zum Ehemaligentreffen zusammen. Dieses organisiert der im vergangenen Dezember gegründete Verein Ehemalige GymBu – und schon jetzt kündigt der Vorsitzende Kai Klinge an, dass es das Treffen auch im nächsten Jahr geben wird, dann allerdings schon im September.

Damit knüpft der Verein an eine Tradition an, die vor etwa zehn Jahren eingeschlafen war. „Jahrelang hatten sich Ehemalige zwischen Weihnachten und Neujahr getroffen“, erinnert sich Holger Staab, der 1982 sein Abitur am hiesigen Gymnasium bestanden hatte. Einige spielten mit Matze Unverzagt noch Fußball in der Sporthalle, andere nutzten das gesellige Beisammensein für Gespräche mit einstigen Klassenkameraden. „Wir konnten dabei auch viele Auswärtige begrüßen“, ergänzt Klinge, der vielen Burgdorfern auch als Leiter der Realschule bekannt ist. Leider lasse sich nicht mehr nachvollziehen, warum die Treffen dann aufgehört hätten.

Impuls entsteht nach der 50-Jahr-Feier im Gymnasium

Im vergangenen Jahr – zum 50. Geburtstag des Gymnasiums – habe die Schule dann das große Ehemaligentreffen organisiert. „Damals kamen mehr als 1000 Besucher aus allen Jahrgängen, das hat bei den Beteiligten eine große Euphorie ausgelöst, weil sich manche jahrzehntelang nicht gesehen hatten“, sagt Klinge im Rückblick. Das positive Gefühl hätten er und seine Mitstreiter erhalten wollen: „Es war eine so herzliche, fröhliche und freundliche Atmosphäre, die einfach nur Spaß gemacht hat.“ Nun gehe es darum, die Treffen zu verstetigen. Denn: „Wir haben auch gehört, dass viele die Feier verpasst hatten, obwohl sie in Burgdorf und der Region wohnen.“

Deshalb rühren Staab und Klinge nun die Werbetrommel für den 26. Dezember, um weitere Ex-Schüler anzusprechen, die vielleicht während der Feiertage auf Familienbesuch in der Stadt sind. „Für den Termin haben wir aber auch schon reichlich Kritik einstecken müssen von denjenigen, die sich für das Weihnachtsfest auswärts verabredet hatten“, sagt Klinge schmunzelnd. Darauf wollen die Aktiven nun Rücksicht nehmen: Der Weihnachtsfeiertag bleibe ein einmaliges Datum. „Das nächste Mal laden wir im September ein“, kündigt er an.

50 Liter Freibier für die ehemaligen Gymnasiasten

Festhalten wollen alle indes am Ort: „Die Brandente war zeitlebens eine Schülerkneipe, und deshalb sind wir froh, dass der Wirt an dem Tag für uns öffnet“, sagt Staab. Eine Anmeldung sei nicht notwendig: „Wir lassen uns überraschen, rechnen aber mit 80 bis 120 Gästen.“ Dass der Platz nicht reicht, glaubt er nicht: „Wie in alten Schülerzeiten gehen sicherlich einige zum Reden auch mal nach draußen, das findet sich alles“, sagt er – und hofft wie Klinge auf viele ehemalige Mitschüler. Als kleines Weihnachtsgeschenk spendiert der Verein Ehemalige GymBu den Gästen 50 Liter Freibier.

Das ist der Verein Ehemalige GymBu Vor fast genau einem Jahr – am 14. Dezember 2018 – gründeten 13 Aktive den Verein Ehemalige GymBu mit dem Ziel, weitere Ehemaligentreffen zu organisieren, die Schule finanziell zu unterstützen und den Schülern konkrete Angebote zu unterbreiten. So erstellt der Verein auf der Homepage des Gymnasiums zum Beispiel eine Liste mit den Berufen der Absolventen. „Wenn sich ein Schüler für eine Ausbildung oder eine Arbeit interessiert, dann vermitteln wir den Kontakt, sodass beide sich austauschen können“, erklärt der Vereinsvorsitzende Kai Klinge. Parallel dazu sammeln die Ehemaligen auch Geld, um jedes Jahr ein Projekt zu finanzieren. „Dabei arbeiten wir mit Schule und Förderverein zusammen“, sagt er. Letztlich gehe es vielen darum, der Schule etwas zurückzugeben. Der Mitgliedsbeitrag beträgt mindestens 5 Euro im Jahr, wer möchte kann mehr geben. Schüler des jeweils letzten Jahrgangs, die ihr Abitur bestanden haben, zahlen im ersten Jahr der Mitgliedschaft keinen Beitrag. Inzwischen zählt der Verein gut 80 Mitglieder, stetig kommen weitere hinzu. Den Vereinsvorsitz hat Klinge übernommen, Bert-Otto-Küster ist sein Stellvertreter. Als Kassenwart fungiert Torsten Reinecke, als Schriftführerin Angelika Groth.

Von Antje Bismark