Burgdorf

1000 Euro haben die beiden ehemaligen Schülersprecher der Realschule Burgdorf – Ole Franz und Anita Mehmeti – am Freitagnachmittag an Vertreter des Kinderhospizes Löwenherz in Syke übergeben.

Das Geld stammt aus dem Erlös eines bunten Abends im Februar, als die Schüler mit kurzweiligen Vorführungen ihre Eltern und Gäste der Schule offenbar so gut unterhielten, dass diese über den Eintrittspreis hinaus ihre Portemonnaies öffneten und reichlich spendeten. Die so erzielte Summe in Höhe von 1500 Euro sollte in die Finanzierung der Abschlussfeierlichkeiten fließen. Doch auch dafür zeigten sich Firmen und Eltern so spendabel, dass die Schüler nicht nur sämtliche Rechnungen begleichen konnten, sondern am Ende immer noch 1000 Euro übrig hatten.

Realschüler halten ihre Geldspende für gut angelegt

Die beiden Schülersprecher befragten daraufhin ihre Mitschüler des rund 90 Köpfe starken vorletzten Jahrgangs der auslaufenden Realschule, wofür der Überschuss verwendet werden sollte. Das Votum fiel laut Franz eindeutig aus: Die Wahl der Realschulabsolventen fiel auf das Kinderhospiz.

Elternvertreterin Beate Gottowik, deren Sohn dem Jahrgang ebenfalls angehörte, stellte schließlich den Kontakt her. „Das wird dem Hospiz bestimmt helfen. 1000 Euro sind ja eine gute Summe“, sagte Ole Frank, der inzwischen eine Ausbildung zum biologisch-technischen Assistenten begonnen hat. Er sei überzeugt, dass das Geld gut angelegt ist.

Von Joachim Dege