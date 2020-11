Burgdorf

Der frühere CDU-Ratsherr Gero von Oettingen hat eine neue politische Heimat gefunden. Vor etwa einem Monat hat sich der Vorsitzende des 760 Mitglieder starken Ortsvereins des Deutschen Roten Kreuzes den Burgdorfer Sozialdemokraten angeschlossen. Angeworben hat ihn SPD-Chef Ahmet Kuyucu bei einem gemeinsamen Essen im Oktober.

Von Oettingen gehörte von 1995 bis Ende 2017 22 Jahre lang der CDU an. Sein früherer Schulkamerad, der verstorbene ehemalige Stadtverbandschef Gerd Molsow hatte ihn einst zum Parteieintritt bewegt und gebeten, sich politisch zu engagieren. Eine Wahlperiode lang – bis 2016 – gehörte von Oettingen dann für die Christdemokraten auch dem Rat der Stadt an, wo er sich vorrangig für sozialpolitische Themen engagierte und sich gut vernetzte mit den Organisationen und Einrichtungen in der Stadt.

Anzeige

Das Soziale bewegt von Oettingen bis heute. Nachdem er sich zunächst in der CDU-Ratsfraktion mit seinen Anliegen nicht recht ernstgenommen und zuletzt regelrecht ausgebootet gefühlt hatte, kehrte er der CDU den Rücken und trat aus der Partei aus. Fast zeitgleich übernahm er den Vorsitz des DRK-Ortsvereins, der unter anderem die Begegnungsstätte Aktiv-Treff betreibt. Bis heute gehört er in dieser Eigenschaft dem Sozialausschuss des Rates an, in dem er stimmberechtigt ist, außerdem als beratendes Mitglied auch dem Jugendhilfeausschuss. In einem weiteren Ehrenamt fungiert der 76-Jährige als stellvertretender Vorsitzender des Trägervereins des Burgdorfer Mehrgenerationenhauses, für das er sich auch in der Flüchtlingsarbeit engagiert.

Mit der CDU wird von Oettingen nicht mehr warm

In all seinen Ehrenämtern sei er stets Sozialdemokraten begegnet, habe mit diesen diskutiert und gemeinsam zahlreiche Projekte umgesetzt. In diesen Kreisen fühle er sich pudelwohl. Ein Parteieintritt sei deshalb naheliegend gewesen. Als SPD-Chef Kuyucu ihn dann gefragt habe, habe er eingeschlagen. Auch die FDP habe um ihn geworben. Weil die im Rat aber mit der CDU zusammenarbeitet, „mit der ich nicht mehr warm werde“, sei ein Eintritt bei den Liberalen für ihn nicht infrage gekommen.

Kuyucu hätte es nach eigenem Bekunden gern gesehen, wenn von Oettingen bei der Kommunalwahl im nächsten Jahr für die SPD anträte. Das allerdings schließt der DRK-Vorsitzende kategorisch aus. „Die Jungen müssen ran“, sagt er. Er selbst wolle der Partei, deren Mitglieder ihn überaus warmherzig aufgenommen hätten, gern beratend zur Seite stehen.

Von Oettingen ist nicht der erste ehemalige CDU-Ratsherr, der zur SPD gewechselt ist. Hans-Dieter Morich vollzog diesen Schritt ebenfalls. Er gehört nach wie vor dem Rat an. CDU-Chef Oliver Sieke sieht in von Oettingens Entscheidung nichts Bemerkenswertes: „Das ist ein ganz normaler Vorgang.“

Von Joachim Dege