Burgdorf

Der Einzelhandel und die Schützen verlieren einen langjährigen Mitstreiter, der als Burgdorfer Urgestein gilt: Der frühere Herrenausstatter und langjährige stellvertretende Vorsitzende der Burgdorfer Schützengesellschaft, Ernst-August Ahrens, ist Anfang dieser Woche im Alter von 86 Jahren gestorben.

Ahrens, Jahrgang 1934, eröffnete nach einer Ausbildung zum Verkäufer 1961 sein Geschäft für Herren- und Kinderkleidung an der Poststraße 13. In dem Gebäude betreibt bis heute seine Tochter Annette Heinze-Ahrens das Kindermodengeschäft PingPong. Zwei Jahre später erwarb der Kaufmann das Nachbargebäude Poststraße 12, in dem er von da an sein Hauptgeschäft führte. Im Einzelhandelsverband engagierte sich Ahrens als Mitglied des Prüfungsausschusses.

Ahrens gehörte dem Club Germania an

In seiner Freizeit frönte Ahrens dem Schützenwesen. Er gehörte der Korporation Club Germania in der Burgdorfer Schützengesellschaft an. Ahrens war es, der dem Club Germania zu seinem 100-jährigem Bestehen die sogenannte Germanenkette spendete. Im Hauptverein übernahm er Verantwortung. Dort bekleidete er unter drei verschiedenen Vorsitzenden über Jahrzehnte hinweg das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden.

Ahrens starb am Dienstag dieser Woche. Die Beerdigung ist am Freitag, 3. September, um 14 Uhr auf dem Friedhof der St. Pankratius-Kirchengemeinde an der Uetzer Straße. Die Germanen wollen ihren Schützenbruder zu Grabe tragen.

Von Joachim Dege