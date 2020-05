Burgdorf

Die lange Zeit umstrittene Sanierung der früheren Mülldeponie am Duderstädter Weg ist abgeschlossen. Das hat nun die Deutsche Reihenhaus AG mitgeteilt. Der Kölner Baukonzern will auf dem Gelände eine Reihenhaussiedlung errichten. Die Bauarbeiten sollen voraussichtlich im August beginnen. Bis dann rechnet das Unternehmen damit, dass die Sanierungsbestätigung der Region Hannover vorliegt.

41.000 Tonnen gefährlichen Abfalls und weitere 8000 Tonnen nicht gefährlichen Abfalls, davon 300 Tonnen Beton und Bauschutt, sind damit entsorgt. Der größte Teil landete auf einer Sondermülldeponie bei Hildesheim. Mitarbeiter des Bauunternehmens Strabag arbeiteten sich dazu seit Jahresbeginn mit Baggern bis zu sechs Meter tief in den Boden, um herauszuholen, was Burgdorfer in den 1960-er-Jahren auf die frühere Hausmülldeponie zwischen Uetzer Straße und Duderstädter Weg geworfen hatten.

Gutachterin: „Das lief wie am Schnürchen “

Lange war die Sanierung in der Nachbarschaft höchst umstritten gewesen. Anwohner fürchteten um ihre Gesundheit, wenn die laut Gutachten im Boden eingelagerten krebserregenden Stoffe erst zutage gefördert würden. Keine dieser Befürchtungen sei eingetreten, bilanziert die Geologin Aglaia Nagel vom Ingenieurbüro Mull und Partner, die das Projekt als Gutachterin begleitete. Die Sanierung habe sich als einfach herausgestellt. „Das lief wie am Schnürchen. Das habe ich so noch selten auf einer Baustelle erlebt.“

Außer den erwartbaren, weil in mehreren Bodengutachten nachgewiesenen Schadstoffen hat es laut Gutachterin während der vergangenen fünfeinhalb Monate keinerlei Überraschungen gegeben. Zu diesen Stoffen gehörten der in Lösungsmitteln vorkommende Kohlenwasserstoffen (LHKW) und den bei Verbrennungsprozessen entstehende aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAK). Zwei alte Autoreifen seien schon das Spannendste bei der Sanierung gewesen, sagt Geologin Nagel. Ansonsten habe sich im Aushub hauptsächlich Glas und Keramik, Bauschutt, viel Asche und Kohle befunden.

Am Montag dieser Woche verließ der letzte Lastwagen mit Aushub das ehemalige Deponiegelände am Duderstädter Weg. Quelle: Privat

Inzwischen sei das Areal sauber. „Wir haben da keinen Schadstoff mehr drauf“, versichert Bodenschutzexpertin Nagel. 1900 Lastwagen hätten den gesamten belasteten Boden abgefahren und 24.000 Tonnen unbelasteten Sand zum Verfüllen und Verdichten des künftigen Baugrunds herangeschafft. Der letzte mit Aushub beladene Lastwagen verließ das Gelände am Montag. Damit sei die Sanierung sechs Wochen früher abgeschlossen als vorgesehen.

Regionsverwaltung muss Sanierung noch bestätigen

Achim Behn, Sprecher der Deutschen Reihenhaus, zeigt sich damit mehr als zufrieden: „Das ist ein Vorzeigeprojekt, auf das wir stolz sind.“ Das Unternehmen sei zwar spezialisiert auf das Erschließen ehemals gewerblich genutzter Flächen für Wohnanlagen. In Burgdorf handle es sich aber „um die bedeutendste Maßnahme in der Unternehmensgeschichte“.

Laut Behn müsse die Strabag das Areal nun noch einebnen und verdichten, bevor voraussichtlich im August die Bauarbeiten beginnen. Voraussetzung dafür sei, dass die Region Hannover bis Juli die Sanierungsbestätigung ausstellt. Liege diese vor, würde die Baugenehmigung für die 38 geplanten Reihenhäuser automatisch wirksam. Alle Häuser seien bereits verkauft, sagt Behn.

Von Joachim Dege