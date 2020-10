Ehlershausen

Bei Erdarbeiten haben Mitarbeiter einer Gartenbaufirma am Mittwoch in Ehlershausen eine Gasleitung beschädigt und einen Großeinsatz der Feuerwehren ausgelöst. Das Unternehmen sollte nach Aussage der Hauseigentümer die Wasserleitung erneuern. Den dafür notwendigen Graben hatten die Mitarbeiter von der Ramlinger Straße zu dem Grundstück in zweiter Reihe bereits ausgehoben. Unweit des Fußwegs und damit fast am Ende der Zufahrt beschädigte ein Baggerfahrer dann die Gasleitung, deren Lage offenbar nicht korrekt in Plänen eingezeichnet war.

Ein Riesenschreck für den Bauarbeiter: „Zum Glück wurde niemand verletzt“, sagen die Hausbesitzer, die die Wasserleitung erneuern lassen wollen. Quelle: Antje Bismark

Anzeige

Der Mann löste um 17.11 Uhr den Alarm aus, wie Einsatzleiter Mike Kories sagte. Mehr als 30 Feuerwehrleute aus Ramlingen-Ehlershausen, Hänigsen und Burgdorf sowie die Einsatzleitung Ort rückten aus. Sie sperrten die Ortsdurchfahrt bis 18 Uhr, sodass Autofahrer in Höhe der Kirche und des Edeka-Marktes wenden mussten. Anlieger konnten indes in ihre Häuser zurückkehren, gleichwohl überraschte viele von ihnen das große Feuerwehraufgebot, wie Wolfgang Gerts sagte.

Feuerwehrleute sperren die Ramlinger Straße während des Einsatzes. Quelle: Wolfgang Gerts

Etwa 30 Minuten nach dem Schaden kam ein Mitarbeiter des Energieversorgers Avacon, der die Leitung absperrte, sodass kein weiteres Gas austreten konnte. Im Anschluss gaben Polizei und Feuerwehr die Grundstückszufahrt wieder frei, damit konnten auch die Gartenbauer und die Eigentümer wieder auf das Areal. Der Baggerfahrer habe einen Riesenschreck bekommen, sagte ein Kollege. Für die Besitzer galt nach den Schreckmomenten nur: „Wir sind sehr froh, dass niemand verletzt wurde.“

Von Antje Bismark