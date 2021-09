Ehlershausen

Auf eine Umleitung müssen sich Auto- und Motorradfahrer am Sonntag und Montag, 26. und 27. September einstellen, wenn sie von der Bundesstraße 3 aus in Richtung Ehlershausen fahren wollen. Die Bahn plant nach Aussage einer Sprecherin in dieser Zeit sogenannte Stopfarbeiten unter anderem an einer Weiche, die erst vor kurzem verlegt wurde und die direkt an dem Bahnübergang liegt. Dabei verdichten Arbeiter den Schotter unter den Gleisen, damit diese sicher aufliegen.

Während dieser Arbeiten können Autos und Motorräder den Bahnübergang nicht passieren: Deshalb gelten nach Aussage von Stadtsprecher Sebastian Kattler von Sonntag, 7 Uhr, bis Montag, 18 Uhr, eine Vollsperrung des Bereichs und eine Umleitung. Fahrzeuge aus Richtung Celle fahren auf der B3 bis zur Abfahrt Otze/Ramlingen, dann nach Ramlingen und weiter nach Ehlershausen. Wer von Ehlershausen nach Celle unterwegs ist, fährt ebenfalls bis Ramlingen und dann auf die B3. Fußgänger und Radfahrer könnten den Übergang nutzen, sagt Regionssprecherin Christina Kreutz. Lediglich zwischen Sonnabend, 23 Uhr, und Sonntag, 3 Uhr, bleibt der Übergang auch für sie gesperrt.

Nach jetzigem Stand ist der Bahnverkehr nicht von den Arbeiten betroffen, wie die Unternehmenssprecherin sagt. Fahrgäste müssten nicht mit Zugausfällen oder Verspätungen rechnen, heißt es dazu.

Von Antje Bismark