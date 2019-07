Ehlershausen

Aus einem Auto der Marke Mazda haben Diebe den Katalysator ausgebaut. Der Personenwagen stand seit dem 17. Mai auf dem Parkplatz des ehemaligen Penny-Marktes an der Ramlinger Straße in Ehlershausen. Das Auto war seitdem nicht bewegt worden, weil dessen Besitzer in dieser Zeit ein Firmenfahrzeug fuhr. Als Mann am vergangenen Montag nun seinen Mazda wieder nutzen wollte, stellte er fest, dass der Katalysator verschwunden war.

Rund 500 Euro Schaden

Der oder die Diebe sind offenbar vom Fach gewesen. Denn beim Abbau des Katalysator ist kein sichtbarer Schaden an den anderen Autoteilen entstanden. Den Schaden gibt die Polizei in Burgdorf mit rund 500 Euro an.

Mögliche Zeugen des Diebstahls –nähere Angaben zu dem geschädigten Fahrzeug macht die Polizei allerdings nicht – können sich unter Telefon (05136) 88614115 bei den Beamten melden.

