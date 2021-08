Ehlershausen

Einen weißen Jeep Grand Cherokee haben Unbekannte am Mittwoch zwischen 0.20 und 6.55 Uhr von einem Grundstück am Eulenkamp in Ehlershausen gestohlen. Die Halterin hatte den Wagen ordnungsgemäß verschlossen abgestellt. Nach Polizeiangaben handelt es sich um ein neuwertiges Fahrzeug im Wert von 45.000 Euro. Noch ist unklar, wie die Täter das Auto geöffnet haben.

Die Ermittler bitten Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, sich unter Telefon (05136) 88614115 zu melden.

Von Antje Bismark