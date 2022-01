Ehlershausen

Einen Schaden in noch unbekannter Höhe haben zwei Diebe verursacht, die am Sonntag zwischen 0.15 und 0.20 Uhr an der Ramlinger Straße in Ehlershausen eine sogenannte RegioBox – in der Landwirte ihre Waren verkaufen – aufgebrochen haben. Die Täter warfen nach Aussage einer Polizeisprecherin die Scheibe des Automaten ein und entwendeten anschließend fünf Dosen mit Getränken aus dem Behälter. Anschließend flüchtete das Duo, wobei einer der Beteiligten mit einem roten Motorroller unterwegs war und sein Komplize mit einem Fahrrad.

Ein Zeuge alarmierte die Polizei und sagte aus, dass beide Täter etwa 16 Jahre alt und zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß gewesen seien. Knapp zwölf Stunden später, am Sonntagmittag, bestätigte die Sprecherin, dass die Polizei zwei Verdächtigen auf der Spur sei. „Die Ermittlungen wegen schweren Diebstahls dauern aber an“, sagte die Beamtin. Ihre Kollegen nehmen weitere Hinweise unter Telefon (05136) 88614115 und in der Online-Wache entgegen.

Von Antje Bismark