Burgdorf

Die Firma Hartmann Valves hat im Rat der Stadt erkennbar gute Karten. Bislang haben alle politischen Gremien grünes Licht gegeben für ein neues Gewerbegebiet in Ehlershausen, wo das Familienunternehmen seine bislang zwei Standorte fusionieren könnte. Dazu muss allerdings die Region Hannover das Areal zuerst aus dem Landschaftsschutzgebiet löschen. Bürgermeister Armin Pollehn (CDU) kündigte an, dass er bei der Unteren Naturschutzbehörde in Kürze den Antrag auf die Teillöschung der 17 Hektar großen Fläche stellen will.

Die 75 Jahre alte Firma Hartmann Valves, die bislang Industriearmaturen für die Öl- und Gasindustrie fertigt und angesichts der gebotenen Energiewende zunehmend auf Wasserstoff und Geothermie setzt, hat zwei Standorte – den Firmensitz in Ehlershausen und die Produktion in Celle. In dem künftigen Gewerbegebiet östlich der B3 und der Bahnlinie bei Ehlershausen will das Unternehmen beide Standorte zusammen legen. Die Stadt Burgdorf, die Hartmann Valves als Gewerbesteuerzahler und Arbeitgeber unbedingt halten will, unterstützt das Vorhaben.

Hartmann muss riesige rechtliche Hürde überwinden

Zurzeit gibt es freilich eine „riesige rechtliche Hürde“, die nicht einfach aus dem Weg zu räumen sein werde, wie der mit dem Projekt betraute Stadtplaner Jan-Hinrich Brinkmann sagt. Nur wenn die Region das Gelände aus dem Landschaftsschutzgebiet herausnimmt und die Stadt eine ebenso große und ökologisch gleichwertige Fläche als Kompensation nachweist, seien die Pläne umsetzbar.

Der Zeitplan sieht vor, dass der Verwaltungsausschuss der Stadt schon nächste Woche den Bürgermeister beauftragt, den entscheidenden Antrag zu stellen. Dann könnte sich laut Brinkmann der Umweltausschuss der Regionsversammlung am 3. Mai mit der Angelegenheit befassen. Sollten die Regionspolitiker zustimmen, dass die Untere Naturschutzbehörde die Fläche freigibt, könnte die Stadt planerisch in die Vollen gehen und die noch erforderlichen, aber teuren Gutachten für den Bebauungsplan in Auftrag geben.

Frühestens in eineinhalb Jahren könnte laut Brinkmann ein Bebauungsplan erarbeitet und vom Rat verabschiedet sein. Parallel will Hartmann Valves seine Pläne für die erhoffte Zusammenlegung seiner Standorte vorantreiben, so hat es die Geschäftsführung der Stadt signalisiert. „Zwei Jahre wird es mindestens dauern, bis Hartmann da bauen kann“, sagt Brinkmann.

Von Joachim Dege