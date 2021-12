Ehlershausen

„Es ist ideal, wenn neue Flugschüler im Winter kommen“, sagt Jürgen Habel, Vorsitzender vom Luftsportverein Burgdorf. Trotz der Corona-Pandemie hätten in diesem Jahr vor allem junge Frauen ihre Flugausbildung bei dem Verein gestartet. Dadurch sei unter den Flugschülern eine ganz neue Energie entstanden, sagt Annemarie Frühauf, die zweite Vorsitzende des Vereins.

Gleich sieben Flugschülerinnen im Alter von 16 bis 25 Jahren hätten sich in diesem Frühjahr beim LSV angemeldet – das seien ungewöhnlich viele in einem eigentlich von Männern dominierten Sport, sagen die Vorsitzenden. Viele Jahre lang habe es gerade bei dem weiblichen Nachwuchs eine Flaute gegeben. Jetzt sei der Schwung, den die jungen Frauen in den Verein gebracht haben, deutlich spürbar. „Die Jungs bemühen sich sehr“, sagt Fluglehrer Habel.

„Die FFP2-Maskenpflicht ist gerade für Brillenträger schwierig“

Die Corona-Pandemie habe sich nicht negativ auf die Mitgliederzahlen ausgewirkt und auch den Unterricht in der Flugschule konnte Habel im Winter fortsetzen. Die Theoriekurse fanden online statt, und während der Flugsaison im Sommer konnten die Flugschüler fliegen – allerdings nur mit Maske. „Die FFP2-Maskenpflicht im Flugzeug ist vor allem für Brillenträger und in Höhen, wo die Luft enger wird, schwierig“, sagt Habel. Allerdings sei nur so das Fliegen auch weiterhin möglich gewesen. Bisher habe auf dem Vereinsgelände die 3G-Regel gegolten. Seit dem 1. November setzt der Verein die 2G-Regel um, denn bis auf ein Vereinsmitglied seien inzwischen alle geimpft, sagt Habel.

Die Zeit während der Lockdowns hat der Verein genutzt, um sich intensiver als sonst um die Anlagen und das Vereinshaus zu renovieren. „Es wird Zeit, dass das Vereinshaus jetzt fertig wird, damit wir im Winter hier wieder gemeinsam kochen können“, sagt Frühauf. Während der kalten Jahreszeit würden die Vereinsmitglieder sich jedes Wochenende am Flugplatz treffen, sich um die Flugzeuge und die Anlage kümmern, gemeinsam kochen und essen. Das Essen sei oft ein Magnet für die Vereinsmitglieder gewesen, fiel aber im vergangenen Winter wegen der Pandemie aus.

Junioren-Europameister Simon Briel fliegt in Ehlershausen

Der 25-jährige Simon Briel hat in diesem Jahr die Junioren-Europameisterschaft in der Standardklasse im Segelfliegen gewonnen. Beim LSV Ehlershausen bringt er sich mit seinen Erfahrungen ein. Quelle: Max Maslak

Besonders glücklich ist der Verein über das neue Flugzeug, das seit dem 11. August dem Verein gehört. Der Motorsegler hat einen 115-PS-Turbolader und erfreue sich größter Beliebtheit, sagt Frühauf. Das Flugzeug mit dem Namen „Samburo“ könne nicht nur fliegen, sondern auch die Segelflugzeuge schleppen. Außerdem habe der LSV ein neues Mitglied: Der 25-jährige Simon Briel aus Hessen ist durch seine Freundin beim LSV gelandet und hat in diesem Jahr die Junioren-Europameisterschaft in der Standardklasse des Segelfliegens gewonnen. „Er fliegt für seinen Heimatverein, aber er bringt seine Erfahrungen ein“, sagt Vereinsvorsitzender Habel.

Wegen des Infektionsschutzes bietet der LSV aktuell keine Gastflüge an und auch der Tag der offenen Tür fiel in diesem Jahr aus. „Wir haben viele Gutscheine für Gastflüge verkauft und hoffen, dass wir im kommenden Frühjahr wieder mit Gästen fliegen können“, sagt Habel.

