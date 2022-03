In Otze treffen sich die Teilnehmer aus Vereinen und Verbänden zum „großen Rausputz“ am Sonnabend, 19. März, um 10 Uhr am Lindenbrink. Bürgerinnen und Bürger können sich an der Aktion beteiligen. Eine saubere Landschaft stärke das Wohlbefinden in der Natur und erhöhe das Ansehen der Ortschaft, sagt Carl Hunze und wirbt um viele Unterstützer.

Einen Tag später wird die Landschaft von Schillerslage aufgeräumt. Wie auch in vielen anderen Ortschaften der Region Hannover können sich Interessierte an einer Müllsammelaktion ab 11 Uhr beteiligen. Treffpunkt zum „Großen Rausputz“ ist für alle freiwilligen Helfer am Sonntag, 20. März, vor dem Feuerwehrhaus, teilt Ortsbürgermeister Cord Reißer mit.

Auch Hülptingsen beteiligt sich am großen Reinemachen. Freiwillige können in diesem Jahr in Eigenregie Abfall einsammeln. Müllsäcke können sie dazu nach Angaben von Ortsvorsteher Cord-Heinrich Schweer auf seinem Hof, Vor den Höfen 24, abholen und bis einschließlich Sonntag, 20. März, befüllt dort wieder abgeben. hub