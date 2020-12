Burgdorf

Ehrenstadtbrandmeister, Bürgermedaillenträger, zweimaliger Burgdorfer Schützenkönig und einer der Treuesten im DRK-Ortsverein: Das Burgdorfer Urgestein Kurt Fuchs ist am Mittwochabend im Alter von 89 Jahren gestorben. Anfang Januar wäre der geschichtsbewusste Vollblutfeuerwehrmann 90 Jahre alt geworden.

„Mit Kurt Fuchs verliert die Stadt Burgdorf einen ganz Großen. Einen Bürger, der in vielerlei Hinsicht beispielgebend und stets vorbildlich gehandelt hat und zurecht größten Respekt und Wertschätzung in der Stadtgesellschaft genießt. Vielen war er Ratgeber, Berater, Freund. Es stimmt mich traurig, ihn nicht mehr unter uns zu wissen.“ Mit diesen Worten hat Bürgermeister Armin Pollehn ( CDU) auf die Todesnachricht reagiert. „Was bleibt, sind die guten Erinnerungen“, sagte Pollehn.

Anzeige

Zur Galerie Feuerwehrmann, Bürgermedaillenträger, DRK-Mitglied und Schütze: Kurt Fuchs engagierte sich auf vielen Ebenen für seine Heimatstadt Burgdorf.

Egal, mit wem man bei der Feuerwehr über Kurt Fuchs spricht, stets schwingen Ehrfurcht und Respekt mit vor der Lebensleistung des Ehrenstadtbrandmeisters. „Er hat Feuerwehr gelebt“, sagt Burgdorfs Ortsbrandmeister Florian Bethmann. Der amtierende Stadtbrandmeister Dennis-Frederik Heuer attestiert Fuchs, dass dieser „ein herzensguter Mensch“ gewesen sei.

Fuchs hat sich vielfach um den Brandschutz verdient gemacht. Mit 13 Jahren trat er 1944 auf Betreiben seines Mentors Adolf Michelssen der Feuerwehr bei. Schon als Jugendlicher fuhr er raus zu Unfällen, barg Menschen mit einfachsten Mitteln. In seinen fast 76 Jahren als aktiver Feuerwehrmann rettete er unzähligen Menschen das Leben.

Fuchs ist 14 Jahre lang Stadtbrandmeister

Fuchs besuchte die Feuerwehrschule. 1959 wurde er Löschmeister, 1970 Brandmeister. 1972 stand er an der Spitze der Burgdorfer Ortsfeuerwehr. 1974 – nach der Gebietsreform – betraute ihn der Rat mit der Gesamtverantwortung für alle acht Ortsfeuerwehren Burgdorfs. 14 Jahre lang blieb er Stadtbrandmeister, trotz eines Herzinfarkts 1980. Sechs Jahre später musste er auf Geheiß der Versicherung die Führung abgeben. Der Rat dankte ihm, indem er ihn noch im gleichen Jahr zum Ehrenstadtbrandmeister ernannte. 2003 verlieh der Rat ihm auch noch die Bürgermedaille.

Für die Feuerwehr hat er viel bewegt, unter anderem die Tauchergruppe mit gegründet und auch den historischen Löschzug. Kameraden beschreiben seien Führungsstil als den eines „demokratischen Diktators“, der wusste, was er wollte. Derweil besaß Fuchs die Gabe, seine Mitstreiter mitzunehmen und zu überzeugen.

Feuerwehr war aber längst nicht alles: 83 Jahre lang gehörte er dem DRK-Ortsverband an. Der ehedem selbstständige Malermeister war 18 Jahre lang Innungsobermeister, engagierte sich sechs Jahre lang als Lehrlingswart, hatte zeitweilig den Vorsitz in der AOK-Vertreterversammlung inne und begleitete als Vorsitzender der Vertreterversammlung die Fusion der Volksbanken Uetze und Burgdorf. „Ich war jung. Die haben mich gewählt. Sollte ich Nein sagen?“, beschrieb er einmal er seine Motivation.

Kurt Fuchs wäre gern 90 Jahre alt geworden

Seine Frau habe ihn immer unterstützt, sodass es den beiden Töchtern an nichts fehlte. Im hohen Alter hatte er dann kein Amt mehr. Das genoss er: „Meine Frau in den Arm zu nehmen, ist schöner.“ Als diese Worte fielen, war er schon 83. Seinen 90. Geburtstag am 3. Januar hätte er noch gern erlebt, sagt die trauernde Familie.

Altbürgermeister Alfred Baxmann besuchte Fuchs immer an dessen Geburtstagen. Auch die Junggesellen-Korporation in der Burgdorfer Schützengesellschaft, der Fuchs angehörte, hielt bis zuletzt Kontakt, als Fuchs bereits im Pflegeheim Helenenhof lebte. Fuchs war als zweimaliger Schützenkönig einer der ihren: 1978 war er Freihandkönig, 1989 Auflagenkönig. Jetzt hat er endgültig abgedankt.

Lesen Sie auch

Von Joachim Dege