Burgdorfs

Burgdorfs Stadtpark präsentiert sich an diesem Dienstagvormittag von seiner schönsten Seite. Die Sonne strahlt von einem zartblauen Himmel und schickt ihre Strahlen durch die Kronen der Bäume, die auf den Wegen Lichtmuster malen. Im Park ist von der Hektik auf der umliegenden Straßen so gut wie nichts zu bemerken. Es herrscht eine wohltuende Ruhe, nur das fröhliche Gezwitscher der Vögel ist zu hören. Wer die Möglichkeit hat, sollte dem Stadtpark noch heute einen Besuch abstatten. Denn für die nächsten Tage kündigen die Wetterprognosen wieder Regen an.

Fröhliche Herbststimmung im Stadtpark. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

Fast unbemerkt haben die Bäume in den vergangenen Tagen ihr Herbstkleid angelegt. In Folge der kalten Nächte schweben die hellbraunen, dunkelbraunen und gelben Blätter bereits unaufhörlich auf die Wege und Grünflächen.Übrigens verfärben sich die Blätter im Herbst, weil die Bäume das grüne Chlorophyll aus dem Laub abziehen und in ihren Stämmen einlagern – für die neuen Blätter im nächsten Frühling.

Das Chlorophyll gibt den Blättern im Frühling und Sommer nicht nur ihre Farbe, es ermöglicht die Photosynthese. Bei diese Synthese entsteht aus Kohlenstoff und Wasser mithilfe der Sonnenenergie das Zuckermolekül Glukose.

Zur Galerie In Burgdorf gibt es Ecken, die zum Durchatmen und zum „Seelebaumelnlassen“ einladen. Schauen Sie selbst ...

Von Anette Wulf-Dettmer