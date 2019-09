Ramlingen

Einbrecher haben zwischen Sonntagnacht und Dienstag, 8 Uhr, mehrere Räume auf dem Vereinsgelände des RSE am Akazienweg in Ramlingen durchwühlt. Unklar ist nach Aussage eines Polizeisprechers, ob und was die Täter gestohlen haben.

Die Täter brachen demnach das Kassenhäuschen auf, das sich an der Einfahrt des Vereinsgeländes befindet. Außerdem schlugen sie die Fensterscheibe einer Garage ein, ehe sie ein weiteres Fenster aufhebelten und so in die Räume der Gaststätte gelangten. Sie durchsuchten die Gebäude und entkamen anschließend unerkannt. Derzeit laufen die Ermittlungen zum möglichen Diebesgut.

Die Polizei hofft auf Zeugen, die den oder die Täter beobachtet haben. Sie sollten sich unter Telefon (05136) 88614115 melden.

Von Antje Bismark