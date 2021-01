Burgdorf

Ein Einbrecher ist am Montag tagsüber in ein Reihenendhaus an der Straße Im Jägerfeld in der Weststadt von Burgdorf eingestiegen. Wie die Polizei mitteilt, hebelte der Täter ein Fenster im Erdgeschoss auf, um ins Innere des Hauses zu gelangen. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler erbeutete der Einbrecher drei goldene Ringe. Zeugenhinweise erbittet die Polizei unter Telefon (05136) 88614115.

Von Joachim Dege