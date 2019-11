Hülptingsen

Als der Hauseingentümer nicht zu Hause war, kam der Einbrecher. Am Beerbuschweg in Burgdorf-Hülptingsen hat ein Unbekannter am Donnerstag das Fenster eines Einfamilienhauses aufgehebelt, um in das Gebäude einzusteigen. Wie die Polizei mitteilt, geschah der Einbruch im Zeitraum von 11 bis 20.45 Uhr. Der Täter durchsuchte die Räume des Hauses nach Wertgegenständen. Nach bisherigem Ermittlungsstand verließ er das Haus anschließend ohne Beute. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, um Hinweise unter Telefon (05136) 88614115.

Von jod