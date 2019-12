Burgdorf

Mehrere Hundert Euro haben Einbrecher gestohlen, die am Freitag zwischen 15 und 20.15 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Uetzer Straße eingedrungen sind. Nach Aussage eines Polizeisprechers nutzten die Täter die Gelegenheit, dass die Eigentümer ihre Haustür nicht abgeschlossen hatten.

Zwischen Donnerstag, 19 Uhr, und Sonnabend, 16 Uhr, versuchten Unbekannte, in eine Gartenlaube an der Straße Am Kahlen Lehn einzubrechen. Sie hebelten zunächst an einem Holzfenster, das sie jedoch nicht öffnen konnten. Deshalb schlugen sie eine Glasscheibe ein – konnten aber nicht in das Gebäude einsteigen.

Die Ermittler hoffen auf Zeugen, denen in beiden Fällen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Sie sollten sich unter Telefon (05136) 88614115 bei der Polizei melden.

Von Antje Bismark